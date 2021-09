Queste le pagelle di Milan-Atletico Madrid, dopo la sconfitta per 2-1 a San Siro nella seconda giornata del gruppo B.

Milan-Atletico Madrid, le pagelle del big match di San Siro della seconda giornata del gruppo B di Uefa Champions League. In gol Leao, Griezmann e Suarez su rigore contestato.

Le pagelle di Milan-Atletico Madrid 1-2: il Diavolo sfiora l’impresa in 10 vs 11. I colchoneros bravi a essere pazienti e a saper individuare i punti deboli della retroguardia rossonera. Leao apre le marcature con un gran goal da attaccante vero. Griezmann è bravo a sfruttare il metro lasciatogli da Romagnoli e a infilare Maignan. Chiude la partita un rigore molto discusso assegnato all’Atletico Madrid: il pistolero Suarez non sbaglia e regala i 3 punti ai suoi.

Le pagelle del Milan

Migliore in campo: Diaz (7) – Imprendibile. Ogni volta che tocca il pallone nasce qualcosa di buono. Lo spagnolo. in un momento di grazia e si vede. La retroguardia spagnola non riesce quasi mai a prenderlo.

Giocatore chiave: Bennacer (7) – Detta i tempi di gioco e recupera una quantità enorme di palloni. Il Milan si affida all’algerino e non sbaglia. Superbo regista di un ottimo Milan.

Peggiore in campo: Kessie (5) e Giroud (5) – Kessie troppo ingenuo nella situazione che porta al secondo giallo, da un giocatore della sua esperienza ci si aspetta altro (e molto). Il francese mai in partita non riesce a far rifiatare i suoi.

Milan (4 2 3 1): Maignan (7); Calabria (6), Tomori (7), Romagnoli (5,5), Hernandez (6,5); Kessie (5), Bennacer (7) (36′ st Florenzi 5 ); Saelemaekers 7 (36′ st Kalulu), Diaz (7) (12′ st Touré 5,5 ), Leao (7) (12′ st Giroud 5); Rebic (6) (34′ Tonali 6,5). A disposizione: Tatarusanu, Jungdal, Maldini, Gabbia. Allenatore: Pioli (6,5)

Le pagelle dell’Atletico Madrid

Migliore in campo: Oblak (7) – La chiusura su Ante Rebic vale come un goal. Guida con serenità il reparto difensivo.

Giocatore chiave: R. De Paul (6,5) – Entra a partita in corso e dà una scossa ai suoi. L’uomo giusto al momento giusto.

Peggiore in campo: Hermoso (5) e Trippier (5) – Le frecce di Simeone sembrano stanche e non spingono mai in modo soddisfacente. Il primo esce prima dell’intervallo, il secondo al termine dei primi 45 minuti.

ATLETICO MADRID (3 5 2): Oblak (7) ; Gimenez (6), Felipe (5,5), Hermoso (5) (1′ st Renan Lodi); Trippier (5) (39′ pt Joao Felix), Kondogbia (5) (18′ st Lemar 6,5), Koke (5) (16′ st Griezmann 6,5), Llorente (5,5), Carrasco (5,5) (1′ st De Paul 6,5); Correa (5), Luis Suarez (6,5). A disposizione: Lecomte, Christian, Herrera, Cunha, Vrsaljiko, Camus. Allenatore: Simeone (6)