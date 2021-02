Verso Milan-Inter

San Siro sarà teatro di scena del grande derby di domenica sera, dove Milan e Inter si incontreranno in un importante testa a testa. Al comando ci sono i nerazzurri che, approfittando dello scivolone del Milan contro lo Spezia, si è portato in prima posizione. Uno soltanto il punto di vantaggio del team di Antonio Conte. I rossoneri con una vittoria potrebbero ribaltare tutto e riprendersi il primato. Gigio Donnarumma suona la carica ai suoi compagni.

Donnarumma: “Un sogno riportare il Milan in vetta”

Il numero 99 del Milan suona la carica ai suoi compagni di squadra in vista dell’attesissimo derby della Madonnina: “Siamo tutti entusiasti, proveremo a fare una grandissima partita e a portare a casa il risultato. Credo che faremo una grande gara e se chiudo gli occhi spero che sia Ibra a deciderla”. Il leader a Milanello è solo uno: Ibrahimovic; il portiere, sullo svedese, afferma: “È un campione, non molla mai e aiuta tutti. È il primo a venire al campo e l’ultimo ad andare via. È un esempio per tutti, ci sta dando una grande mano anche da questo punto di vista”. Il Milan ha lo scudetto negli obiettivi e Donnarumma conferma: “Questo è un Milan che può lottare, che non si deve accontentare. I calcoli li faremo alla fine, ma il nostro obiettivo è la Champions. È un sogno, perché significherebbe riportare il Milan dove merita”.

Donnarumma e il rinnovo

Gigio Donnarumma è cresciuto a Milanello, si sente un “diavolo rossoner”o a tutti gli effetti. Qualche parola anche sul suo percorso al Milan e sul futuro: “A volte sbagliavo negli atteggiamenti in campo, ma fa parte dell’esperienza, ero ancora ragazzino. Ora sono molto più maturo, miglioro partita dopo partita. Più si va avanti e più si matura, penso di essere sulla strada giusta. Rinnovo? La sto vivendo serenamente, come ho sempre vissuto gli anni qui al Milan. Sono tranquillo, cerco di dare sempre il massimo e dare una mano ai miei compagni, allenandomi al 100% e dando tutto per questa maglia”.