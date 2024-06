Milan, dopo il primo luglio si saprà qualcosa su Zirkzee | Deadline all’agente, sul giocatore anche Arsenal e Man Utd

Il Milan attende il primo luglio per pagare la clausola di Zirkzee e chiudere l'operazione. Se non dovesse andare in porto, i rossoneri hanno scelto già l'alternativa.

Prosegue il count down del Milan verso il primo luglio, giorno dal quale sarà possibile pagare la clausola rescissoria per Zirkzee. Il nodo commissioni resta il principale ostacolo all’operazione. L’agente del calciatore infatti ritiene che il prezzo della clausola sia troppo basso per il valore del suo assistito e pretende che la parte mancante venga pagata in commissioni al ragazzo e a tutto l’entourage che lo assiste. La richiesta è di 15 milioni, il Milan non vuole superare i 10 e ci sarà da capire se le parti saranno in grado di limare la distanza.

Milan, se salta Zirkzee si punta Dovbyk. Stesso costo della clausola, commissioni più basse

Anche perché, se il Milan non dovesse pagare queste commissioni, non è difficile credere che un’altra squadra possa farlo, soprattutto se inglese. Manchester United e Arsenal hanno infatti da tempo messo gli occhi sull’attaccante olandese e potrebbero, con meno difficoltà, soddisfare le richieste di tutte le parti. In quel caso il Milan dovrebbe correre ai ripari e un’alternativa più che valida è considerato l’ucraino Dovbyk, che ha una clausola rescissoria uguale a quella di Zirkzee, ma costerebbe meno di commissioni, anche se su questo versante è ancora da sondare la disponibilità del ragazzo a trasferirsi al Milan.