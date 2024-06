Il Milan resta interessato ad Artem Dovbyk, nonostante il sogno resta Joshua Zirkzee. La scorsa settimana, infatti, la dirigenza rossonera ha avuto nuovo contatti per il classe 1997 ucraino. Sul giocatore del Bologna ci sono tanti club interessati, potrebbe risultare difficile la trattativa.

Milan, il mirino si sposta da Zirkzee a Dovbyk

La principale notizia di oggi riguarda l’interesse concreto del Manchester United per Zirkzee. Dopo mesi di lavoro, se gli inglesi dovessero accontentare le richieste del’agente dell’olandese, ci sarebbe poco da fare, il Milan resterebbe a mani vuote. Considerando troppi, 15 milioni di commissioni, i rossoneri sono attualmente in stand-by su Zirkzee e stanno valutando altri nomi, tra questi Artem Dovbyk.

I rossoneri stanno studiando le varie soluzioni per l’attacco del nuovo allenatore Paulo Fonseca e per il post Olivier Giroud, Dovbyk, classe 1997, potrebbe essere un gran Numero 9. Nella stagione appena conclusa, Artem Dovbyk ha collezionato 25 gol e 10 assist in 41 partite, chiudendo al primo posto nella classifica marcatori della Liga. Il Milan potrebbe provare a trattare anche se l’ucraino, che ha una clausola da 40 milioni, predilige la permanenza in Liga e avrebbe messo un club in particolare in cima alla lista dei suoi desideri: l’Atletico Madrid.