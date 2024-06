Milan, Theo rimanda a dopo l’Europeo. E’ sfida con lo United per Zirkzee

Giorni caldi per il Milan: tra l’arrivo del neo-allenatore Paulo Fonseca, i tentativi per Zirkzee e il muro per tenere i big, ce n’è di lavoro da fare. Ibrahimovic settimana scorsa era intervenuto sicuro sulla domanda riguardo le possibili cessioni dei big: “Leao, Hernandez e Maignan restano“. Tuttavia le parole di qualche giorno fa di Theo Hernandez dal ritiro della Francia hanno messo dei dubbi ai tifosi del Milan. In più Gianluca Di Marzio oggi tenta di fare chiarezza sulla situazione Zirkzee e l’interesse prepotente del Manchester United delle ultime ore.

Milan, Theo si aspetta un aumento d’ingaggio alla Leao

Ecco le parole del laterale francese: “Futuro? Sono concentrato al 100% sull’Europeo. Se resterò o meno a Milano lo vedremo dopo“. Da tempo, ormai, il francese è in trattativa con il club rossonero per il rinnovo, ma per il momento l’accordo tra le parti non è stato ancora trovato. Come riferisce questa mattina Tuttosport, Theo Hernandez, che attualmente guadagna 5 milioni di euro con i bonus a stagione e che ha un contratto che scade nel 2026, si aspetta un aumento in linea con lo stipendio di Leao, quindi intorno ai 7-8 milioni all’anno.

Per il mercato in entrata, Gianluca Di Marzio si è così espresso a SkySport sulla trattativa Zirkzee: “Il Manchester United ha una forza economica notevole, ha messo in conto di accontentare le richieste di Kia sulle commissioni; in Premier League sono un tipo di richieste abbastanza consuetudinarie, poi in Italia i club italiani, o alcune proprietà, non giudicano corrette determinate richieste superiori ad una certa percentuale della clausola rescissoria. Però, ripeto: sono richieste che magari qualcuno accontenterà se il Manchester Utd dovesse accontentare le richieste del procuratore, ma il Milan non ha assolutamente mollato il colpo“. Quindi entra a gamba tesa la squadra rossa di Manchester nella trattativa, ma il Milan non demorde e cerca di tenere il passo, forte dell’accordo con il giocatore.