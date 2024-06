Milan, Fonseca frena su Zirkzee | La Juventus prova a inserirsi nell’operazione

Il Milan, che sembrava in pole per chiudere l’operazione Zirkzee, in queste ore sta frenando per almeno due motivi. Il primo: il nuovo allenatore Fonseca avrebbe chiesto a Ibrahimovic un altro tipo di centravanti, più rapace d’area. Il secondo: l’agente del calciatore, Kia Joorabchian, continua a non fare sconti rispetto a una commissione da 15 milioni e il club di via Aldo Rossi non intende spendere tutti questi soldi.

Il Milan frena su Zirkzee, Giuntoli e Thiago Motta guardano con interesse gli sviluppi

La Juventus osserva da vicino lo sviluppo dell’operazione Zirkzee ed è interessata, su input di Thiago Motta, ad inserirsi nella trattativa qualora il Milan dovesse decidere di virare su un altro obiettivo. L’olandese, che accetta uno stipendio da 4 milioni più bonus, ha infatti una clausola da 40 milioni che rappresenta una sorta di passepartout per chiunque volesse investire sul 23enne, ricorda il Corriere dello Sport.

Il Bologna attende e spera di convincere Zirkzee a restare

Il Bologna, nel frattempo, resta in attesa dei vari incastri. E gongola all’idea che se nessuno dovesse scendere a compromessi con il procuratore di Zirkzee – le richieste potrebbero ammorbidirsi con il passare delle settimane – si presenterebbe sui palcoscenici della nuova SuperChampions con l’attaccante dei desideri, sul quale per primo ha investito e creduto.