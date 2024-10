Milan, Fonseca sorride: Jovic potrebbe recuperare in vista del Napoli

Il Milan svolgerà questa mattina la rifinitura in vista della 10° giornata di Serie A contro il Napoli, in programma domani sera, a San Siro. Uno degli assenti di questa sfida, sarà sicuramente Abraham, reduce dall’infortunio alla spalla riportato contro l’Udinese.

Milan, Jovic ci sarà contro il Napoli?

Secondo “Tuttosport”, per i rossoneri c’è, però, almeno la speranza di vedere Luka Jovic in panchina. L’attaccante serbo è alle prese con un sovraccarico alla zona pubica e oggi verrà sottoposto a test in allenamento e, se tutto andrà bene, potrebbe essere convocato per la sfida contro la squadra di Antonio Conte. Inoltre, Francesco Camarda farà parte della prima squadra.