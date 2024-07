Milan, Fonseca vuole Samardzic | Il Diavolo non molla la presa e prepara l’offerta all’Udinese

Il Milan continua a seguire Samardzic per il centrocampo. La società rossonera vuole regalare a Fonseca due colpi nel reparto centrale del campo e ha già incassato il sì del giocatore tramite il padre-agente. In ogni caso, per l’operazione non c’é fretta, poiché il Milan pensa che il prezzo del cartellino del tedesco possa scendere col passare dei giorni.

Milan su Samardzic, prima una cessione e poi l’offerta. Ma occhio all’inserimento di contropartite tecniche

Per lasciarlo partire l’Udinese chiede infatti 25 milioni cash e il Milan non ha intenzione di investire quella cifra. L’idea è di abbassare il prezzo con l’inserimento di contropartite come Adli e Pobega, ma tali profili non trovano particolare gradimento in Friuli. Inoltre, nel caso in cui uno dei due lasciasse comunque Milano (l’ex Torino piace in Italia, mentre sul francese c’è l’Al-Shabab), si libererebbe spazio e il Milan a quel punto sarebbe pronto per sferrare l’assalto decisivo per Samardzic.