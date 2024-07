Milan, Fonseca mette Adli sul mercato | La sua cessione può sbloccare l’arrivo del centrocampista

Ha fatto rumore l’esclusione di Adli nell’amichevole tra Milan e Manchester City. Al franco-algerino era stato preferito Florenzi: un indizio di mercato lanciato da Fonseca per il centrocampista rossonero che è sul mercato. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Milan è pronto ad ascoltare offerte per il centrocampista.

Milan, Adli verso l’Al-Shaabab | Pronta un’offerta da 14 milioni

L’Al-Shaabab sembra interessato al giocatore e prepara un’offerta intorno ai 14 milioni. Il Milan potrebbe accettare e i soldi incassati saranno importanti per sbloccare gli acquisti a centrocampo. Da qualche ora è spuntata poi un’alternativa alle spalle della prima scelta per il centrocampo Youssouf Fofana, francese del Monaco. Si tratta di Manu Koné, centrocampista franco-ivoriano che il Borussia Moenchengladbach considera in uscita, per il prezzo di 15 milioni di euro.