Milan, club qatariota sulle tracce di Adli: il francese può liberare il posto a Fofana

Il Milan è pronto a cambiare molto del centrocampo che ha a disposizione. Adli è nel mirino dell’Al-Sadd Sports Club secondo Relevo, e il club qatariota sembra aver proposto un’offerta ufficiale al centrocampista sul quale però non sembra essere interessato. Ma l’idea dei rossoneri sembra proprio quella di cedere il calciatore per far spazio proprio a Fofana.

Milan, l’uscita di Adli può liberare Fofana

L’ultima stagione di Adli lo ha reso più protagonista rispetto alla prima con la maglia del Milan. Il francese ha rivestito per lo più il ruolo di centrale in un centrocampo a due. Con Fofana invece si richiederà qualcosa in più soprattutto maggiore fisicità in mezzo al campo.