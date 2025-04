Il Milan e Mike Maignan non hanno ancora trovato la strada per il rinnovo. La speranza per il Milan è quella di trovare l’accordo con il portiere francese e continuare su questa linea. Magic Mike non è solo il portiere, è anche il capitano dei rossoneri.

Milan, Chevalier nel mirino per il dopo-Maignan

La speranza è che Mike Maignan accetti di firmare il contratto con il Milan e che, da capitano, ribadisca il suo legame con la maglia rossonera, senza pensare all’aspetto economico. L’accordo di massima con il francese era stato trovato negli scorsi mesi, a quota cinque milioni più bonus, ma il club di Milano non ha intenzione di rispondere alle richieste del portiere che chiede 6 milioni di euro.

Il Milan si guarda intorno per cercare un valido sostituto il quale potrebbe arrivare dalla stessa città, Lilla, da dove nel 2021 è sbarcato Maignan. Si tratta di Lucas Chevalier, da qualche mese nel giro della nazionale maggiore, dove però non ha ancora esordito, è in scadenza nel 2027 ed è un idolo per i tifosi del Lilla dove milita da anni. Ha anche giocato insieme a Maignan, con il quale ha vinto il campionato nel 2020-21. E tra qualche mese il classe 2001 potrebbe ereditare il suo posto a Milanello. È valutato circa 30-40 milioni di euro e sono diverse le squadre che lo hanno messo nel mirino.