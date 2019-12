Milan in crisi, tutti sotto accusa. Elliott pensa al mercato ma…

Maldini e Boban sotto accusa, il Milan studia come uscire dalla crisi

Il pesante 5 a 0 rimediato a Bergamo brucia ancora, non bastasse il risultato in casa Milan fanno discutere anche le dichiarazioni e l’operato di Boban e Maldini, entrambi i dirigenti sotto accusa. Boban dopo il ko con l’Atalanta parla di ‘imbarazzo’ e di un mercato legato alle decisioni della società, frasi non troppo gradite dalla dirigenza milanista. Maldini nel mirino della critica, una squadra forse costruita male ma con un monte ingaggi da top team, ovvio che nel mirino ci sia chi si è occupato del mercato. Come uscire dalla crisi? Questa la domanda in cerca di risposta.

Ibra e Todibo?

Al momento attuale per uscire dal tunnel si pensa al mercato, con Ibrahimovic e Todibo nel mirino. Lo svedese prende tempo e l’approdo in rossonero si fa più difficile. Per la difesa Todibo del Barcellona il nome caldo, ci sarebbe cgià l’accordo tra i due club, si attende la fumata bianca.