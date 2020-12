Milan, Jovic è più lontano: possibile ritorno in Germania

L’attaccante serbo continua ad essere nel mirino del Milan, i rossoneri però rischiano di trovarsi in un’asta per il talento del Real Madrid.

Continua ad esserci un vice Ibra nei pensieri di Maldini e Gazidis. Tra i tanti nomi che circolano nell’ambiente milanista, emerge con insistenza anche il nome dell’attaccante del Real Madrid: Luka Jovic. Il giocatore era già stato trattato quest’estate dal Milan nell’eventualità che Ibrahimovic non fosse rimasto a Milanello, oggi la situazione è decisamente diversa, il serbo infatti sarebbe la riserva o la spalla dello svedese.

Visto il ruolo che potrebbe avere nel Milan, Maldini non sembra intenzionato a spendere cifra astronomiche per l’attaccante serbo e lo vorrebbe in prestito con opzione. Stando quanto riportato dalla Spagna, il Mundo Deportivo riporterebbe l’inserimento dei tedeschi dell’Eintracht Fraconforte, ex squadra di Jovic. Il serbo sarebbe felicissimo di un suo ritorno nel club che lo ha reso grande e che lo riaccoglierebbe a braccia aperte. Il Real Madrid però chiude al prestito secco. Milan avvisato, se vorrà davvero Jovic servirà un’offerta per l’acquisto a titolo definitivo.