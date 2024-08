Milan, Jovic verso l’addio | Le ultime

L'attaccante ex Fiorentina è pronto a fare le valigie

Si infiamma il mercato del Milan. Luka Jovic, che ha segnato un gol nell’ultima amichevole del Milan contro il Barcellona, resta sul mercato. Secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport, nelle scorse ore c’è stato un nuovo incontro tra la dirigenza del Milan e il suo agente per trovare una sistemazione.

Milan, Jovic pronto a partire

Intanto club di via Aldo Rossi ha gà preso Alvaro Morata e sta lavorando ad un nuovo attaccante per il futuro(Abraham?) anche se c’è un certo Francesco Camarda che scalpita per il ruolo di terza punta.