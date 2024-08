Milan: oggi la presentazione di Pavlovic, domani quella di Morata

Il Milan è pronto ad accogliere i suoi nuovi acquisti. Strahinja Pavlovic ed Alvaro Morata cominceranno ben presto la loro avventura in rossonero. Prima, però, ad attenderli c’è la rituale conferenza stampa a Casa Milan. E dopo saranno subito a disposizione di Paulo Fonseca in vista della gara di esordio contro il Torino il 17 agosto.

Milan, Pavlovic in conferenza stampa oggi alle 15:30

Il difensore serbo, sbarcato in rossonero per circa 18 milioni di euro, parlerà ai microfoni dei giornalisti quest’oggi. Pavlovic sarà presentato in conferenza stampa alle 15:30. Per il bomber spagnolo, invece, si dovrà attendere la giornata di domani.

Milan, Morata sarà presentato domani a 12:00 in conferenza stampa

Morata atterrerà all’aeroporto di Milano Linate per le ore 18:00, e domani, a partire da mezzogiorno, apparirà in conferenza stampa per le prime parole ufficiali da attaccante del Milan. I due innesti verranno successivamente integrati alla rosa di Fonseca, alla quale a partire da sabato si uniranno anche gli ultimi nazionali Theo, Reijnders e Maignan.