Milan, scatta l’ora di Morata | L’attaccante spagnolo domani in conferenza stampa

La punta spagnola è in arrivo a Milanello

Dopo la tournée in America, che ha permesso di confrontare al Milan di affrontare squadre blasonate come Manchester City, Real Madrid e Barcellona, scatta l’ora Morata.

Milan, è il momento di Morata

L’attaccante spagnolo, secondo quanto riportato da Milanews.it, sbarcherà oggi pomeriggio a Linate prima della presentazione, fissata per domani a Milanello. Paulo Fonseca, tecnico del Milan, punta molto sul calciatore, in attesa di ricevere un nuovo attaccante dal mercato(Abraham?). Aspettando l’ex Colchoneros, invece a Milanello oggi verrà presentato Pavlovic, difensore classe 2001 arrivato in questa finestra di mercato.