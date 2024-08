Un Milan che riprende alla grande prima dell’inizio della nuova stagione. I rossoneri sono di rientro verso l’Italia dopo la fine della tournée negli USA. Nella conferenza stampa dopo il successo ai rigori del Milan contro il Barcellona, Paulo Fonseca ha fatto un bilancio della tournée americana della sua squadra.

Milan, Fonseca soddisfatto della tournée americana

Il Diavolo nelle mani di Paulo Fonseca ha collezionato tre vittorie su tre nelle amichevoli giocate negli Stati Uniti. Il tecnico portoghese nella conferenza stampa ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto dei giocatori, del coraggio che mettono e di come giocano. Tutti i giocatori. Vediamo già chiare intenzioni, dopo quattro settimane non è facile. I ragazzi sono stati fantastici in queste settimane. Abbiamo molto da migliorare ma stiamo facendo i passi giusti. La tournée è stata molto molto positiva, le sensazioni molto buone“.

Molto chiaro sugli obiettivi stagionali, Fonseca ha affermato: “Qual è l’aspirazione per la nostra stagione? Vincere lo scudetto”. Infine, su Pulisic e Saelemaekers: “Per me Pulisic ha fatto una partita fantastica, mi piace molto vederlo in questa posizione (trequartista centrale, ndr) con grande partecipazione. Ha già fatto una grande prima stagione nel Milan e continuerà a essere molto importante, non ho dubbi. Nel secondo abbiamo giocato senza punte, con Pulisic e Loftus-Cheek come due numeri 10. Christian può giocare ovunque in attacco, è molto intelligente. Saelemaekers mi è piaciuto da terzino, oggi abbiamo cominciato con una struttura più offensiva in costruzione”.