Milan, l’Al Hilal fa sul serio per Leao | Pronti 100 milioni

La buona prestazione disputata con il suo Portogallo nella sfida di ieri contro la Repubblica Ceca fa ben sperare i tifosi milanisti, che hanno finalmente rivisto il Leao che ha incantato la Curva Sud di Milano nelle ultime stagioni, e di cui si era sentita la mancanza nelle ultime settimane di campionato, in cui non era riuscito a lasciare il segno in più di qualche partita.

Milan, Leao vuole solo i rossoneri

Se da un lato i rossoneri possono esultare per il suo stato di forma recuperato, dall’altro hanno da temere, perchè il suo buon rendimento non è passato ignorato in Arabia, dove rimane ancora un osservato speciale per molti club, pronti a offrire contratti esosi all’esterno ex Lille.

Fin ora non sono ancora arrivate offerte in Via Aldo Rossi per il classe ’99, ma di certo l’Al Hilal lo tiene d’occhio da qualche mese, e sarebbe pronto a mettere sul tavolo 100 milioni di euro, cifra su cui il Milan farà delle riflessioni, così come il giocatore, a cui gli arabi sarebbero pronti ad offrire un contratto faraonico da 21 milioni l’anno, circa il triplo di quanto percepito attualmente dal portoghese, che sembra però intenzionato a restare a Milano.