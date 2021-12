Milan, le condizioni di Leao e Theo Hernandez: pronti per Empoli?

Il terzino è tornato a lavorare in gruppo

Dopo un’altra sconfitta, per di più nello scontro diretto contro il Napoli, il morale del Milan è sotto i tacchi. La squadra di Pioli sembra infatti entrata in un circolo vizioso nel quale non riesce più a ritrovarsi. Parte della colpa è sicuramente attribuibile ai tanti infortuni che hanno colpito i rossoneri nell’ultimo periodo. Da questo punto di vista, Pioli può sorridere perché, dopo lo stop per l’influenza di domenica, Theo Hernandez è tornato ad allenarsi col gruppo e punta decisamente alla trasferta di Empoli.

Non si può fare lo stesso discorso per Rafael Leao. Il portoghese è infatti alle prese con il proprio infortunio muscolare e, come riporta Milan News, ha svolto anche oggi del lavoro individuale e personalizzato. Sarà quindi impossibile vederlo convocato per l’ultima partita dell’anno.