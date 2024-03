Milan, missione Slavia Praga | Le scelte di Pioli

Milan in campo oggi a Milanello, ultimi nodi da sciogliere per Pioli in vista della sfida con lo Slavia Praga. Il tecnico rossonero non vuole cali di tensione, una gara da vincere a tutti i costi, in un momento delicato della stagione con il secondo posto a portata di mano in campionato e una qualificazione europea tutta da conquistare. Milan all’esame di maturità, parola al campo.

La probabile formazione del Milan contro lo Slavia Praga

MILAN(4-3-3): Maignan; Florenzi, Kjaer, Tomori, T.Hernandez; Adli, Loftus-Cheek, Musah; Leao, Giroud, Pulisic. Allenatore: Stefano Pioli.