Milan, non solo Calabria: altri due infortuni in vista della sfida contro la Fiorentina

Brutte notizie per Paulo Fonseca. Dopo aver perso Calabria nella giornata di ieri, sono out per infortunio anche Jovic e Loftus-Cheek.

Brutte notizie per il Milan in vista della sfida contro la Fiorentina. Oltre allo squalificato Bartesaghi e agli infortunati Sportiello, Bennacer e Florenzi, per la sfida di domani sera in casa della Fiorentina mister Paulo Fonseca dovrà fare a meno anche di altri tre giocatori. Se la notizia dell’infortunio di Davide Calabria era già circolata nella giornata di ieri, le novità di oggi riguardano altri due giocatori della rosa di Fonseca.

Milan, brutte notizie per Fonseca: out Jovic e Loftus-Cheek per problemi muscolari

Luka Jovic e Ruben Loftus-Cheek infatti sono fuori dalla lista dei convocati per la sfida contro la Fiorentina, alla quale Fonseca arriverà un po’ in emergenza, con il solo Musah come cambio a centrocampo e senza una punta di ruolo di riserva, da poter far subentrare per uno tra Morata e Abraham, certi di una maglia da titolare. Di seguito, le diagnosi riguardanti i tre assenti dell’ultim’ora. Per Calabria lesione di basso grado al soleo del polpaccio sinistro. Per Jovic un sovraccarico in zona pubica. Per Loftus-Cheek un risentimento al flessore destro.