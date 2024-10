Milan, alle 14 parla Fonseca | Il tecnico portoghese ripropone Abraham e Morata

Vigilia di Fiorentina-Milan per mister Fonseca, che alle ore 14 parlerà in conferenza stampa. Nonostante la sconfitta condita però da una buona prova contro il Bayer Leverkusen, il tecnico portoghese sembra intenzionato a riproporre il 4-2-4 del derby con Abraham e Morata davanti, per provare a scardinare la difesa della Fiorentina.

Verso Fiorentina-Milan, Fonseca sceglie il 4-2-4

Dietro confermati Pavlovic accanto a Gabbia, fresco di convocazione in Nazionale e scelto insieme all’ex Milan Daniel Maldini, che proseguono la dinastia del papà e del nonno Cesare.