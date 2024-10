Milan, tegola per Fonseca: stop per Calabria che salta la sfida contro la Fiorentina

Brutte notizie in casa Milan. A due giorni dalla trasferta di Firenze contro la squadra di Palladino, Fonseca dovrà rinunciare a Davide Calabria, che secondo quanto riporta Sky Sport, salterà il prossimo turno di campionato per un problema al polpaccio. Avvio di stagione difficile per il capitano del Milan, che ha saltato gran parte delle partite per svariati problemi fisici.

Infortunio Calabria, ancora Emerson Royal titolare contro la Fiorentina

Fonseca era pronto a rilanciarlo dal primo minuto nella sfida fuori casa contro la Fiorentina, anche per far rifiatare Emerson Royal reduce da una full immersion di partite e minuti nelle ultime due giornate. Il tecnico portoghese si ritrova dunque a gestire una situazione complicata, e il brasiliano probabilmente sarà ancora in campo, approfittando poi della sosta per rifiatare.