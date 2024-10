Milan, Fonseca insiste sulle due punte e ripropone il 4-2-4 contro la Fiorentina

Archiviata la Champions League, il Milan è tornato a pensare al campionato ed in particolare alla sfida di domenica sera in casa della Fiorentina. In vista d questa partita, Paulo Fonseca pensa di riproporre lo stesso assetto visto nel derby e contro il Lecce, vale a dire quello con le due punte, Abraham e Morata, e con Pulisic e Leao sulle corsie laterali. In difesa ci potrebbero essere invece delle novità negli uomini: Calabria e Pavlovic, infatti, puntano entrambi ad una maglia da titolare, evidenzia MilanNews.it.

Fonseca soddisfatto della prestazione contro il Leverkusen: “La partita che mi è piaciuta di più”

Queste le parole di Fonseca dopo il ko in Germania: “La squadra ha giocato bene, ha creato tante occasioni e non è facile contro una squadra come il Bayer. È difficile perché abbiamo perso, ma io penso che sia stata la partita che mi è piaciuta di più della squadra. Nello spogliatoio si respira un’area strana perché meritavamo un altro risultato, ma penso che abbiamo fatto tutto. La squadra ha giocato bene, ha creato diverse occasioni contro una squadra come il Bayer. Dobbiamo andare avanti e come ho detto è la partita che più mi è piaciuta da quando sono al Milan”.