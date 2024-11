Milan, pazza idea Chiesa per il 2025 | La chiave può essere Pulisic

L'esterno italiano è un osservato speciale dalle parti di Milano per il mercato estivo

Il Milan sta studiando qualche colpo a effetto per le prossime sessioni di mercato. Il sogno delle ultime ore è Federico Chiesa che ha lasciato la Juventus l’estate scorsa ma di fatto la sua esperienza al Liverpool è stata fino ad ora opaca. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, proprio i Reds avrebbero messo gli occhi su Christian Pulisic e questo potrebbe riaprire l’affare Chiesa.

Pulisic per liberare Chiesa

Sull’esterno italiano c’è anche l’Inter ma se lo statunitense dovesse approdare in Premier i rossoneri si fionderebbero in questa trattativa. Occhio al Manchester United e al West Ham, entrambi in cerca di esterni.