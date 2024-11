Zoff su Milan-Juventus: “Non vedo una favorita. Inter superiore a tutti, ma a Napoli c’è il fattore Conte”

Pronostico complicato per Zoff che non si sbilancia

Dino Zoff, ex portiere bianconero, si è espresso in merito al big match di sabato tra Milan e Juventus ai microfoni di ‘1 Station Radio’. Queste le sue parole: “La favorita per lo Scudetto? Se avessi una moneta, non la scommetterei ma la lancerei per indovinare la vincitrice. Forse l’Inter ha una rosa leggermente migliore, ma a Napoli c’è il fattore Conte che ha già inciso tantissimo: dopo il disastro della passata stagione, gli azzurri sono primi”.

Zoff: “Milan-Juventus? Impossibile fare pronostici”

E poi ancora: Milan-Juve che gara sarà? “La potenzialità delle squadre c’è, ed entrambe stanno rendendo in maniera discontinua. Non vedo una favorita, per cui fare pronostici è impossibile. Forse la Juve è meno altalenante del Milan”.