Milan, per il centrocampo arriva Silvano Vos | E si continua a lavorare per Koné

Il Milan è vicinissimo a chiudere l'acquisto di Silvano Vos, centrocampista dell'Ajax classe 2005. Il suo arrivo non esclude chiaramente l'interesse per Koné.

Il Milan continua a lavorare nel calciomercato per regalare a Paulo Fonseca almeno un altro centrocampista. Mentre l’affare Manu Koné si può sbloccare solo in caso di cessione di Ismael Bennacer, quello per Silvano Vos è svincolato da ogni altra situazione. Il Corriere dello Sport annovera l’acquisto di Vos tra gli investimenti per il futuro, un giovane di prospettiva a cui far fare la spola tra prima squadra e Milan Futuro per farlo crescere e permettergli di esprimere tutto il suo potenziale

Milan, investimento importante per Vos | 7 milioni per il diciannovenne dell’Ajax

Scrive inoltre il quotidiano che l’intenzione di Ibrahimovic e Moncada è quella di prenderlo intorno ai 6-7 milioni di euro, ottenendo dunque uno sconto dai 10 milioni inizialmente richiesti dai Lancieri. Il Milan punta molto sul talento di questo giovane ragazzo olandese. Chiaramente però, l’arrivo di Vos potrebbe non essere sufficiente per rinforzare un reparto, il centrocampo, che dalla partenza di Tonali ha faticato a fare filtro per la difesa. Per questo il Milan continua a lavorare anche su Manu Koné.