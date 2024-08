Contatti tra le parti per capire se si può mettere in porto una trattativa

Il Milan continua a lavorare intensamente sul mercato e cerca rinforzi in vari reparti. L’attacco non si limita solo all’arrivo di Alvaro Morata, si lavora per diversi giocatori, tra cui Tammy Abraham, ma nelle ultime ore e spuntato un nuovo nome. Si tratta dell’attaccante del Napoli, Giovanni Simeone, figlio del più famoso Diego.

Milan, si pensa a Giovanni Simeone come secondo numero 9

Il Milan avrebbe manifestato il proprio interesse per Giovanni Simeone, classe 1995, attaccante centrale argentino del quale Antonio Conte, nuovo allenatore del Napoli, se ne fa poco o nulla nel nuovo progetto azzurro. Il neo tecnico dei partenopei ha chiesto infatti al club di cederlo poiché non lo convince. Lo stesso giocatore e poco felice di stare a Napoli, visto che lo spazio avuto e stato davvero poco già nella precedente stagione. La scorso campionato ha visto l’attaccante segnare soli 3 gol e un assist in 37 partite con gli azzurri.

Il Cholito potrebbe lasciare il club napoletano anche senza una cessione definitiva, anche una semplice formula del prestito renderebbe felice. Il Milan potrebbe essere la sua prossima destinazione. Paulo Fonseca attende un secondo numero 9. La dirigenza di Via Aldo Rossi cerca un giocatore che non abbia un costo elevato, Simeone sarebbe perfetto.