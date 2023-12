Durante la conferenza stampa di vigilia, Stefano Pioli ha toccato anche il tema Superlega oltre che parlare della partita di domani contro la Salernitana. Il tecnico ha poi parlato degli infortunati, delle condizioni di Bennacer e del mancato impiego di Krunic.

Milan, le parole di Stefano Pioli

Si è già fatto un’idea sulla vicenda Superlega?

“Avendo appena finito l’allenamento ho appreso solo ora, ma al momento non ho dati che mi possono permettere di esprimere un giudizio più profondo”.

Può farci un punto sugli infortunati?

“Non voglio fare il bollettino medico, ma posso dirvi che siamo ancora in emergenza, è una situazione in cui stiamo mettendo la testa. Gli ultimi infortuni sono stati di un’entità particolare, ma ci stiamo lavorando. Vogliamo tornare alla normalità per avere più giocatori a disposizione”.

Bennacer è pronto per giocare?

“Spero che possa rimanere in campo più a lungo possibile, domani giocherà dall’inizio e ci resterà finché ne avrà”.

Dal minuto 46 contro il Newcastle è iniziata una nuova stagione per il Milan?

“Dipende da cosa succederà nella gara di domani. E’ inevitabile sia così, da un po’ di tempo vogliamo ritrovare la continuità di inizio stagione. La gara di domani dobbiamo affrontarla bene conoscendo le nostre qualità e caratteristiche”.

Che Milan si vedrà domani in difesa?

“Non sappiamo con precisione le posizioni offensive della Salernitana, noi sceglieremo quelle giuste per limitarli”.

Quanto sarà importante avere nuovi rinforzi a gennaio?

“La società conosce le esigenze della squadra. Il club sa cosa fare per migliorare la squadra a gennaio, poi è difficile fare previsioni sulla tempistica”.

Come giudica fin qui la stagione del Milan?

“Posso dire che sono assolutamente convinto delle potenzialità della squadra, in questo momento non possiamo essere soddisfatti della stagione ma è lunga e ci sono ancora tutte le possibilità per migliorarsi e fare meglio”.

Come sta Leao? Quanto sarebbe importante per lui ritrovare il gol?

“Importantissimo per noi e per lui. Arriva da delle settimane di stop e per un giocatore esplosivo come lui queste gare gli sono servite per crescere di condizione. L’ho visto bene, mi auguro domani possa essere la sua partita”.

Perché Krunic non sta giocando?

“Qualcuno sta facendo meglio di lui, è solo questo il motivo”.

Come si prepara la gara contro la Salernitana?

“Interpretando la partita come fosse l’ultima spiaggia anche per noi”.