Il Milan è sempre sulle tracce di un centrale di difesa: Furlani e Moncada sicuramente proveranno a migliorare la situazione nel mercato di riparazione di gennaio, ma i dirigenti rossoneri si stanno già guardando interno per un investimento importante nella sessione estiva. Un nome che si sta facendo largo a Milanello è sicuramente quello di Alessandro Buongiorno, difensore centrale del Torino e della Nazionale. Il Milan dovrà indubbiamente mettere mano al portafoglio per sistemare definitivamente il reparto centrali in estate per non incappare più nella fase attuale.

Buongiorno, la richiesta di Cairo

Il classe 1999 Buongiorno quest’anno si sta togliendo non poche soddisfazioni: divenuto perno inamovibile della difesa granata, ora è entrato anche nel giro della Nazionale con numerosi attestati di stima da parte del ct Spalletti. Una crescita vertiginosa che non è di certo passata inosservata: come riportato da milannews.it, Milan, Juventus, Inter e Chalsea sono sulle sue tracce. Il Torino gongola e fissa per ora un prezzo base: 35 milioni. I rossoneri faranno le loro valutazioni, ma di certo proveranno ad agire il prima possibile per evitare di dover sgomitare in un’asta di mercato estiva.