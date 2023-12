Giorgio Furlani è intervenuto ai microfoni di TMW commentando il sorteggio di Europa League che vedrà il Milan affrontare i francesi del Rennes e sul tema infortuni.

“Va bene chiunque se vuoi vincere, devi affrontarle tutte”

“Era indifferente, se vogliamo andare a vincere…va bene chiunque, le dobbiamo affrontare tutte. Bel lunedì? Tornare a vincere è bello, peccato per i due ragazzi che si sono fatti male ieri”.

“Infortuni? Ci stiamo lavorando”

“Non è facile, ci stiamo lavorando ma per fortuna i giovani entrati ieri hanno avuto le loro possibilità e ottimi riscontri”.

“Mercato? Centrocampista non è priorità”

L’AD ha poi rilasciato dichiarazioni in merito ai recenti rumors di mercato, ribadendo che il centrocampista non è attualmente una priorità, rispondendo con un secco “no” ai cronisti presenti, aggiungendo anche che non si è ancora parlato di un possibile ritorno di Gabbia ai rossoneri per rinforzare il pacchetto difensivo.