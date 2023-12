I rossoneri devono rinforzarsi sia in attacco che in difesa. Il Milan segue sempre l’attaccante Jonathan David, anche se il Lille chiede 40 milioni di euro; salgono quindi le quote per Serhou Guirassy dello Stoccarda, il quale ha una clausola rescissoria di 17 milioni di euro. La difesa comunque rimane la priorità assoluta per Stefano Pioli.

Milan | I nomi per la difesa

Il Milan, secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, vede alcune possibilità di prendere Guirassy per rinvigorire l’attacco in occasione delle trattative di mercato di gennaio. Visti gli infortuni di Kalulu e di Thiaw però, si ha il bisogno di un difensore centrale e il club rossonero ne sta cercando uno in prestito. C’è ancora l’interesse per Kiwior, ma l’Arsenal non lo cede in prestito e la stessa cosa è valida Badiashile del Chelsea. Il Milan torna sulle tracce di Clément Lenglet, giocatore di proprietà del Barcelona, al momento in prestito all’Aston Villa. Il francese sarebbe un buon elemento per il Diavolo di Pioli, data la forza fisica, il buon senso della posizione e l’abilità nel gioco aereo.