Milan Porto: precedenti, probabili formazioni e dove vederla

Dopo il ko dell'andata, il Milan è chiamato a vincere per non perdere la speranza della qualificazione

Torna la Uefa Champions League. Il Milan cerca i primi punti stagionali nella massima competizione europea. A San Siro arriva il Porto, fischio d’inizio alle ore 21:00

Dopo la sconfitta nella gara d’andata al Dragao (1 – 0 con rete di Diaz L.) il Milan di Stefano Pioli è con un piede fuori dalla Champions League 2021/2022. I rossoneri non possono più sbagliare e per centrare la qualificazione tra le migliori 16 di Europa c’è bisogno di un vero e proprio miracolo.

Milan Porto, i precedenti

Sono 10 le volte in cui Porto e Milan si sono affrontati. Il bilancio è favorevole ai rossoneri: 4 vittorie contro i 3 successi degli avversari. Tre i pareggi. Contro la squadra di Conceicao in casa il bilancio è di 2 vittorie e 2 sconfitte.

L’ultima squadra portoghese a battere il Milan a San Siro fu proprio il Porto, nel 1996-97, con un 2-3 firmato Artur e doppietta di Jardel.

Milan Porto, le probabili formazioni

Le scelte di Sergio Conceiçao e Stefano Pioli per la prima partita del girone di ritorno del gruppo B di Champions League 2021/2022.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli (Kjaer), Theo Hernandez; Bennacer (Tonali), Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud.

Porto (4-4-3): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Mbemba, Sanusi; Otavio, Sergio Oliveira, Uribe, Luis Diaz; Martinez, Taremi.

Milan Porto, dove vedere la sfida di Champions League

Mercoledì alle ore 18:45 a San Siro c’è Milan Porto. La partita sarà trasmessa in diretta da Amazon Prime Video, ovvero la piattaforma che si è garantita i diritti della miglior gara in programma nel mercoledì di Champions League. Sarà quindi possibile seguire la gara dei Meazza sulle smart tv compatibili con l’apposita app, ma anche su tutte le altre tipologie di televisori collegandoli ad una console PS3, PS4, Xbox One, o ancora dispositivi come Google Chromecast, Roku, Apple Tv e Amazon Firestick.

Sarà Clement Turpin l’arbitro della sfida. Il fischietto francese sarà coadiuvato dagli assistenti Danos e Gringore e dal quarto uomo Brisard, mentre al VAR ci saranno Letexier e Dankert.