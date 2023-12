Il difensore del Milan Tomori Ficayo, uscito dal campo poco dopo l’ora di gioco nell’azione che ha portato al 2-1 di Antonio Candreva ieri sera, ha avuto un problema al flessore destro e si sottoporrà a un esame strumentale tra poche ore. Al momento il programma del Milan è così articolato: domani lavoro di scarico, poi due giorni di riposo per festeggiare il Natale, con ripresa degli allenamenti il 26 dicembre. Resta da vedere se questo programma sarà applicato anche a Tomori.

L’opinione di Pioli sugli infortuni

In un’intervista rilasciata a DAZN, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha parlato dei tanti infortuni subiti dal Milan nella prima parte della stagione:“ È difficile parlare degli infortuni, onestamente son tanti. Fik stava molto bene, è un problema da rimediare in tempi brevi e che ci vede in difficoltà. Avete cambiato qualcosa? Ci stiamo mettendo tutto quello che abbiamo, come prevenzione e cure. Al momento il lavoro non ci dà i risultati che speravamo di ottenere”.