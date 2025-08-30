Milan, regalo in arrivo per Allegri: contatti con il Marsiglia per Rabiot

Al Milan continuano a lavorare per il mercato e riuscire a regalare gli ultimi acquisti a Massimiliano Allegri. Nelle ultime ore Igli Tare sta lavorando per riportare a Max il suo pupillo: Adrien Rabiot.

Milan, operazione Rabiot al via: si prova a portarlo a Milanello

Nelle ultime ore il nome che rimbalza per rinforzare il centrocampo rossonero è quello di Adrien Rabiot. Il francese non ha ancora ricucito i dissidi avuti internamente con il Marsiglia. Dopo l’episodio della lite con Jonathan Rowe e l’allenatore dell’OM De Zerbi, sembra ormai deciso a mettersi alle spalle la questione. Sono due al momento le opzioni per il futuro di Rabiot che si ritrova a dover scegliere tra il Marsiglia e giocare in Champions o andare al Milan e restare con il solo campionato da giocare e provare a vincere.

L’accordo con il giocatore sembra essere quasi fatto: contratto da 6 milioni più 1 di bonus. Quello con il Marsiglia va trovato, ma ha sempre chiesto 15 milioni circa. Tra oggi e domani dovrebbe esserci l’assalto decisivo. L’operazione non sarà semplice, ma si può mettere in porto, anche se la dirigenza rossonera dovrà fare qualche sacrificio.