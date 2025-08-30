Milan, scambio Gimenez-Dovbyk: gli aggiornamenti

Il Milan ha puntato Artem Dovbyk, nelle ultime ore è spuntata anche l’idea dello scambio con Gimenez, ma c’è anche un piano B. I rossoneri, infatti, potrebbero provare di nuovo a prendere il centravanti ucraino senza coinvolgere il messicano nell’operazione.

Milan, asse Roma-Milano per uno scambio

Il Milan si appresta a vivere un finale di mercato da assoluta protagonista visto che rimangono in ballo tante situazioni che potrebbero anche andare in porto. Nelle ultime ore è spuntato un possibile scambio con la Roma che prevede il passaggio di Gimenez ai giallorossi e Dovbyk ai rossoneri. La sessione estiva che chiuderà lunedì 1 settembre, il tempo per ultimi

La Roma per cedere Dovbyk non può non chiedere meno di 30 milioni di euro. Avendolo acquistato soltanto un anno fa per circa 38 milioni di euro è proprio intorno ai 30 che la società giallorossa non farà segnare minusvalenza. Il problema, invece, potrebbe essere lo stipendio da oltre 4 milioni di euro annui che saranno percepiti fino al 30 giugno 2029 dal classe 1997 a Roma.