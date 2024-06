Milan, scatta l’ora di Ibrahimovic | Giovedì la conferenza stampa a Milanello

Milan, parla Ibrahimovic: attesa anche per Fonseca

Giovedì sarà una data molto importante per i tifosi del Milan e non solo, visto che è attesa per le ore 11:45 la conferenza stampa di Zlatan Ibrahimovic, che parlerà ai cronisti presenti magari del futuro di Paulo Fonseca e non solo visto che non è ancora arrivata l’ufficialità dell’ingaggio dell’allenatore portoghese. Questo è quanto riportato da Milanews.it.

Con il dirigente svedese si parlerà di mercato considerato che i rossoneri sono alla ricerca di un grande attaccante per il post Giroud, volato in America con i nomi sempre in prima fila di Zirkzee e Sesko, che però potrebbe rinnovare clamorosamente con il club tedesco.