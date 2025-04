Monza – Como, le probabili formazioni e dove vederla

Il sabato della trentunesima giornata di Serie A si aprirà, alle 15, con Monza – Como. Nel derby lombardo, entrambe le squadre si giocano qualcosa di molto importante: per i brianzoli, ultimissimi in classifica, le speranze di permanenza nella massima serie sono ormai ridotte al lumicino, mentre i lariani vorrebbero consolidare il proprio vantaggio sulla zona calda. Nesta sembrerebbe propenso alle rotazioni a centrocampo, con Zeroli che potrebbe rilevare uno tra Castrovilli e Bianco, mentre Akpa Akpro sembrerebbe vicino alla titolarità; in avanti, Mota Carvalho e Keita viaggiano verso la riconferma. Dopo essere stato squalificato nella gara contro l’Empoli, Fabregas torna in panchina e ritrova due elementi a cui era toccata la stessa sorte, Nico Paz e Dele Alli: l’inglese pare destinato alla panchina, mentre l’argentino è pronto a riprendersi la maglia da titolare. Diversi ballottaggi in diverse zone del campo: a sinistra Alex Valle insidia Alberto Moreno, mentre al centro Perrone tiene testa a Sergi Roberto. In attacco Douvikas, forte del gol nell’ultima giornata, punta a partire dall’inizio al posto di Cutrone. La gara sarà visibile, in esclusiva, sulla piattaforma DAZN.

Monza – Como, le probabili formazioni

MONZA (3-5-2): Turati; Pereira, Izzo, D’Ambrosio; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Mota, Keita. All. Nesta.

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Strefezza, Nico Paz, Diao; Douvikas. All. Fabregas