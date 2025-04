La Juventus, con la panchina appena affidata a Igor Tudor, per un finale di stagione di fuoco, si appresta a giocare il big match contro la Roma. Ma questa notte i tifosi avevano ben altro a cui pensare, facendo chiarezza sui loro pensieri e mettendo uno striscione contro Agnelli ed un suo possibile ritorno.

Juventus, lo striscione contro l’ex presidente: “Andrea Agnelli non ti vogliamo”

Roma-Juventus sarà una partita fondamentale per il futuro del club bianconero in corsa per centrare il quarto posto e dunque la qualificazione in Champions il prossimo anno. Grande attesa dunque per il match dell’Olimpico anche se a due giorni dal calcio d’inizio c’è da registrare la protesta di alcuni componenti del tifo organizzato bianconero. Uno striscione firmato “Curva Sud” contro Andrea Agnelli, ex presidente della Juventus che presentò le sue dimissioni nel 2022 in seguito alle inchieste sui bilanci. Una presa di posizione netta contro di lui.

I tifosi hanno così esposto gli striscioni: “Abusi e condanne con la tua complicità…A.A. resta lontano da questa società!!!”. Questo il contenuto dello striscione apparso nella notte tenuto in piedi da alcune persone. Lo scatto è stato poi condiviso sulla pagina Instagram del gruppo dei Drughi che ha poi sottolineato: “Andrea Agnelli non ti vogliamo”