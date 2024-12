Milan-Stella Rossa, probabili formazioni e dove vederla

Ennesimo test per i rossoneri, che nel match contro la Stella Rossa si giocano una fetta importante di qualificazione. Con Pulisic out tocca a Loftus-Cheek non far rimpiangere l’esterno americano.

Milan-Stella Rossa, le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Loftus-Cheek, Leao; Morata. All. Fonseca.

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Gutesa; Mimovic, Spajic, Djiga, Seol; Elsnik, Krunic; Felicio Milson, Maksimovic, Silas; Ndiaye. All. Milojevic.