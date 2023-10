Mancano due giorni al fischio di ripresa del campionato di Serie A e le big stanno sfruttando al meglio queste ultime ore per definire l’assetto tattico decisivo da sferrare sul rettangolo verde. Tra infortuni e squalifiche, in vista del big match contro la Juventus, il Milan di mister Pioli attende riscontri importanti sulla ripresa di alcuni giocatori.

Milan, Krunic e Kalulu verso la convocazione contro la Juve

Mentre per Lotus-Cheek è quasi scontata l’assenza in campo contro la Juventus, la redazione di MilanNews.it conferma che in casa Milan sono tornati ad allenarsi in gruppo anche Krunic e Kalulu. Oggi si capirà di più sulla loro presenza contro i bianconeri.