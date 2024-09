Milan, tris al Lecce e segna Morata (3-0) | Rossoneri primi in classifica

Grazie alle reti di Theo Hernandez, Morata e Pulisic, il Milan batte agevolmente il Lecce e conquista la testa della classifica. Tutto perfetto per i rossoneri, che chiudono la pratica già nel primo tempo e ritrovano l’attaccante spagnolo, schierato in coppia con Abraham. Nel finale c’è spazio anche per Jovic e Bartesaghi, che lascia i rossoneri in 10.

Milan-Lecce, il tabellino:

Marcatori: 38′ Morata, 41′ Theo Hernandez, 43′ Pulisic

MILAN (4-4-2): Maignan 6,5; Emerson Royal 6, Gabbia 6, Tomori 6,5, Theo Hernandez 7,5 (76′ Bartesaghi 5); Pulisic 7 (63′ Chukwueze 6), Fofana 6,5 (63′ Musah sv), Reijnders 6,5, Leao 7; Abraham 6 (76′ Jovic 5,5), Morata 7,5 (56′ Loftus-Cheek 6). All. Fonseca 7.

LECCE (4-3-3): Falcone 6; Dorgu 4,5, Gaspar 6, Baschirotto 5, Gallo 5; Pierret 5,5 (73′ Rafia 6), Ramadani 5, Coulibaly 5,5 (83′ Oudin sv); Morente 5 (59′ Banda 6,5), Krstovic 6, Rebic 5 (73′ Pierotti 6). All. Gotti 5

Ammoniti: Baschirotto, Emerson Royal

Espulso: 80′ Bartesaghi