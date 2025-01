Milan, Walker in arrivo: c’è il nodo lista Serie A

Problema per il posto stranieri nella lista Serie A per i rossoneri.

Kyle Walker è sempre più prossimo a diventare un nuovo calciatore del Milan. L’arrivo nel capoluogo lombardo del terzino inglese sarebbe previsto per la giornata odierna. Tuttavia, resta il nodo stranieri per la lista Serie A. I rossoneri, per far posto all’ex capitano del Manchester City, dovranno escluderne almeno due.

Milan, doppia soluzione per far posto a Walker

Come riporta Il Corriere dello Sport, la soluzione potrebbe arrivare da eventuali cessioni. La prima riguarda Luka Jovic, su cui è forte l’interesse del Monza, l’altro potrebbe essere Emerson Royal, il quale, dopo un deludente avvio, potrebbe passare a vestire le casacche di Galatasaray e Fulham.