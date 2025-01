Milan, Walker non ci sarà con Parma e Dinamo Zagabria | Il debutto potrebbe avvenire nel derby

Il Milan ha un nuovo terzino destro: Kyle Walker. L’ormai ex Manchester City, però, non sarà a disposizione di Conceiçao per le sfide contro Parma e Dinamo Zagabria. Walker deve ottenere il permesso di soggiorno e le tempistiche burocratiche non consentono la sua presenza per la prossima di campionato contro gli emiliani. Per quanto riguarda invece la Champions, l’inglese era già nella lista della fase a girone unico col Manchester City quindi per essere iscritto dai rossoneri bisogna aspettare la fase a eliminazione diretta.

Walker ci sarà per Milan-Inter

In tutti i casi non è a rischio la sua presenza nel derby contro l’Inter del 2 febbraio e proprio in quella sfida potrebbe esserci il debutto tanto atteso con la maglia rossonera.