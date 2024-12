Monaco-PSG, la gara non sarà trasmessa in Italia

A +7 su Monaco e Marsiglia, la squadra di Luis Enrique vuole vincere per provare a chiudere il campionato e chiudere in bellezza il 2024 nonostante un percorso poco brillante in Champions League.

Monaco-PSG, le probabili formazioni:

MONACO (4-2-3-1): Majecki; Vanderson, Kehrer, Salisu, Ouattara; Matazo, Magassa; Akliouche, Minamino, Golovin; Balogun.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernandez; Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Dembélé, Barcola, Gonçalo Ramos.