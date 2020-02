MotoGp, Honda annuncia il rinnovo con Marquez fino al 2024

Honda rinnovo Marquez | Honda e Marc Marquez insieme fino al 2024. La casa giapponese ha annunciato il rinnovo del campione del mondo della MotoGp per altre quattro stagioni. “Sono molto orgoglioso e onorato di annunciare questo rinnovo – ha dichiarato il fuoriclasse di Cervera – Honda mi ha dato l’opportunità di arrivare in MotoGp nel 2013 e si dal primo anno abbiamo raccolto tanti successi insieme. Sono molto contento di continuare a far parte di questa famiglia. Ho l’opportunità di fare ancora di più dopo questo rinnovo”.

I’m very happy to announce my renewal with Honda HRC for the next 4 years and continue being part of this great family! We’ll continue giving our best to achieve our goals! 😉@HRC_MotoGP #MM93 #4moreyears pic.twitter.com/vEpmfzAXgq

— Marc Márquez (@marcmarquez93) February 20, 2020