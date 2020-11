MotoGP, Marquez spiazza tutti: conferma la peggiore delle ipotesi

Marc Marquez non salirà in sella nel 2020. Il braccio del centauro catalano non si è ancora sistemato e per non peggiorare la situazione ha deciso per lo stop.

“In questa stagione non gareggerò più. Dopo aver valutato come va il mio braccio con i medici e il mio team, abbiamo deciso di comune accordo che l’opzione migliore è tornare l’anno prossimo. Ora è il momento di continuare con il processo di recupero. Grazie per i messaggi di supporto. Non vedo l’ora di tornare nel 2021”, questo il messaggio riportato dal centauro catalano sul suo profilo social.