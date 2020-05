MotoGp Valentino Rossi parla al sito del Motomondiale.

“Il 2020 sarà particolare. Prima di tutto ci saranno più o meno la metà delle gare, ma per me la cosa strana sarà disputare due Gp nello stesso posto . Abbiamo un sacco di limitazioni, nessun fan e poche persone nel paddock. Un po’ come correre quando il circuito è chiuso e non c’è nessuno. Sicuramente non una bella cosa, ma le corse sono importanti per i piloti e i team”. Fotografa così la stagione che partirà a luglio il pilota della Yamaha, Valentino Rossi, in una intervista sul sito del Motomondiale.

MotoGp Valentino Rossi lancia i giovani della Yamaha

Il ‘Dottore’ parla poi di come si sia alzata l’asticella con la crescita di Maverick Vinales, la sorpresa Fabio Quartararo e un buon Franco Morbidelli. “La Yamaha ha tre giovani piloti molto forti: Quartararo ha fatto una grande stagione da rookie, Maverick ha avuto un fantastico cambio in positivo e anche Franco è andato molto veloce. Lui mi piace molto. È sempre interessante sfidarli con moto dello stesso fornitore”