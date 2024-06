Mourinho esce allo scoperto: “Fenerbahce? Ho deciso di andare. E’ dura ma lotterò per la Champions”

Lo Special One torna in panchina dopo l'esperienza alla Roma

Josè Mourinho torna ad allenare. Intervenuto a Wembley, in occasione della finale di Champions League, lo special One ha confermato la trattativa con il Fenerbahce. “Non è ancora fatta. Ho deciso che voglio andare ma non posso ancora confermarlo ufficialmente”.

Mourinho: “Col Fenerbahce non è ancora ufficiale ma..”

E poi ancora: “La Champions League è dura, perché ci saranno tre turni di qualificazioni e nel caso del Fenerbahce ci sono otto giocatori impegnati con gli Europei, quindi non saranno disponibili per il primo turno. È dura, ma mi piacciono le sfide; se andrò, lotterò per la Champions League”.