Mourinho riparte dal Fenerbahçe | I dettagli

Lo Special One pronto a una nuova avventura in Turchia.

La notizia è stata annunciata stamattina sia da Sky Sport che da Fabrizio Romano, José Mourinho sarà il nuovo allenatore del Fenerbahçe. La prossima avventura dello Special One sarà dunque a Istanbul, in Turchia. I Canarini Gialli, guidati in questa stagione da Ismail Kartal, sono reduci da un secondo posto in campionato nonostante i 99 punti conquistati in 38 partite, dietro agli storici rivali del Galatasaray.

Yildirim: “Abbiamo un accordo con Mourinho”

L’annuncio è arrivato da uno dei candidati alla presidenza del Fenerbahçe, Aziz Yildirim: “Abbiamo un accordo con Mourinho e sabto ci incontreremo con lui in Inghilterra. Se tutto va bene porterò Mourinho a Istanbul la prossima settimana. Mourinho verrà per due anni. Non c’è nessun problema di soldi, faremo gli acquisti che vuole lui.” Le elezioni per la presidenza del club si svolgeranno l’8 e il 9 giugno, e anche l’altro candidato, Ali Koç, promette di portare lo Special One in Turchia.